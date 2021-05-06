На востоке Москвы изменили несколько автобусных маршрутов из-за упавшего дерева

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Движение перекрыто на 15-й Парковой улице в Восточном округе Москвы из-за упавшего на дорогу дерева, задерживаются несколько автобусов, маршруты общественного транспорта временно изменены, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На 15-й Парковой ул. в районе д. 26 упало дерево. Движение полностью перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, задерживаются автобусы № т51, 52, 449 и 884. Маршруты временно изменены.