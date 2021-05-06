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Власти Москвы опровергли информацию об обрушениях в домах

В нежилом здании на улице Профсоюзная из-за сильного ветра оторвало небольшой участок металлического покрытия парапета, в жилом доме на Кутузовском проспекте ветер незначительно повредил остекление балкона
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Информация об обрушения в домах на улице Профсоюзной и на Кутузовском проспекте не является достоверной. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Москве произошли обрушения сразу в двух домах.

"Появившаяся в СМИ информация об обрушениях в домах на юго-западе и западе столицы не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в нежилом здании по адресу: улица Профсоюзная, 70 из-за сильных порывов ветра оторвало небольшой участок металлического покрытия парапета. Пострадавших нет.

В жилом доме на Кутузовском проспекте, 82 сильный ветер незначительно повредил остекление балкона.

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