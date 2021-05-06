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Власти Москвы призвали горожан переждать непогоду дома

Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Москвы в четверг призвали жителей города отказаться от прогулок из-за сильного ветра и переждать непогоду дома. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Горожанам рекомендуют переждать непогоду дома и не выходить на улицу до 20:00, а во время нахождения в городе оставаться предельно внимательными. Специалисты также просят москвичей не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

В сообщении отмечается, что городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности. "Задействована система СМС-оповещения", - говорится в нем.

Кроме того, в местах массового пребывания людей - парках, зонах отдыха и других - организовали дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе 6 мая объявлен желтый уровень опасности из-за ветра, порывы которого местами могут достигать 15-20 м/с.

 

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