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В Москве обрушилась часть облицовки здания детского сада

Прокуратура начала проверку

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после обрушения части облицовки здания детского сада в столичном районе Лефортово. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства Москвы.

"Частично обрушилась облицовка фасада частного детского сада в районе Лефортово. Проводится прокурорская проверка", - говорится в сообщении.

На предоставленных пресс-службой фотографиях видно, что облицовка откололась от стены на уровне второго и третьего этажей над входом в здание. Сам вход прикрыт большим козырьком.

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