Станции метро в центре Москвы закроют на выход из-за генеральной репетиции парада 7 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Станции московского метрополитена "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" закроют на выход, а "Библиотека им. Ленина" будет работать только на пересадку 7 мая с 5:30 и до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади. Об этом сообщается в четверг в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Завтра, 7 мая, с 5:30 до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на время построения колонн техники и ее прохождения по Тверской возможны ситуативные ограничения выхода со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы, "Китай-город" в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

Также в Twitter Мосгортранса сообщается, что 7 мая из-за генеральной репетиции парада изменится движение наземного транспорта на северо-западе и в центре столицы.