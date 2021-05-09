Пассажиров метро Москвы просят пока не пользоваться станциями "Парк Победы" и "Киевская"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Пассажиров столичного метрополитена просят по возможности временно не пользоваться станциями Арбатско-Покровской линии "Парк Победы" и "Киевская". Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Во избежание скопления людей на станциях "Киевская" и "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии (3), пожалуйста, пользуйтесь другими станциями. Не забывайте о средствах защиты, это важно", - говорится в публикации.

Как уточнили в пресс-службе Московского метрополитена, станция "Киевская", расположенная на синей ветке столичной подземки, работает в обычном режиме, все поезда останавливаются для высадки и посадки пассажиров. При этом некоторые поезда Арбатско-Покровской линии временно проезжают станцию "Парк Победы" без остановки.