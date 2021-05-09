Свыше 12 тыс. залпов салюта запустили в небо Москвы в День Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Военные раскрасили московское небо в цвета российского флага во время праздничного салюта в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщали ранее в пресс-службе Западного военного округа, в этом году из 72 салютных установок было запланировано запустить свыше 12 тыс. фейерверков более 70 видов, среди которых - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". При этом была подготовлена неповторяемая высотная и цветографическая схема, а для большей зрелищности были задействованы пироэлементы на основе баллиститных порохов, чтобы салют было видно даже с большого расстояния.

Наблюдать фейерверки можно было в парке Победы, Лужнецкой набережной, Лианозово, Всероссийском выставочном центре, Измайловском парке, Ново-Переделкино, парке "Кузьминки", а также в Нагатинском Затоне, районах Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, а также в Зеленограде и Троицке.

Их запуск сопровождался 30 холостыми залпами батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу распорядился провести праздничные салюты в честь Дня Победы в девяти городах-героях - Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.