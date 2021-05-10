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Небольшая облачность и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве 10 мая

Ночью температура может опуститься до плюс 3 градусов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до 18 градусов тепла ожидаются в столице в понедельник, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в городе температура воздуха составит 16-18 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 3 градусов. Ветер северный, северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник будет около 13-18 градусов тепла. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 1 градуса.

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