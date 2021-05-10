В Москве с 10 мая начинают отключать отопление

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Отключение отопления в столице начинается 10 мая и продлится до пяти дней. Сначала проводят отключения на административных и промышленных объектах, потом - в жилых зданиях, детских дошкольных и лечебных учреждениях, школах, сообщил ТАСС в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что, согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется выше восьми градусов. Заместитель мэра добавил, что отключение отопления проводится поэтапно. По его словам, предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, включая свыше 34 тыс. жилых домов.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что после отключения отопления стартуют мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

"В межотопительный период будут проведены профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей и перекладка трубопроводов с применением новых технологий. Все работы будут проводиться с соблюдением мер по защите персонала от коронавирусной инфекции. Также в мае-августе управляющие организации в сфере ЖКХ проводят обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", - сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "МОЭК".

Там уточнили, что всего в летний период к отопительному сезону 2021-2022 годов будет подготовлено свыше 17 тыс. км тепловых сетей, в том числе более 8,6 тыс. км магистралей, где запланировано проведение 566 этапов гидравлических испытаний, и 8,4 тыс. км разводящих сетей. Планово-предупредительные ремонты пройдут на 45 находящихся в эксплуатации "МОЭК" РТС и КТС, 97 малых котельных и на более чем 10 тыс. центральных тепловых пунктах.