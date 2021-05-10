Пассажир упал под поезд на станции метро "Кунцевская" и погиб

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Человек упал под прибывающий поезд на станции метро "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии московского метро, он погиб. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На станции метро "Кунцевская" пассажир упал под прибывающий поезд. В данный момент отключили контактный рельс, поезда не ходят. Тело погибшего человека извлекают", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение поездов между станциями "Молодежная" и "Киевская" приостановлено.