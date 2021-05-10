Поезда вновь курсируют между "Молодежной" и "Киевской"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Движение поездов между станциями "Молодежная" и "Киевская" Арбатско-Покровской линии московского метро, которое было приостановлено из-за человека ну пути, восстановлено и вводится в график. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что "с 20:44 мск закрыт западный вестибюль станции "Кунцевская", а "с 20:50 мск станция "Славянский бульвар" закрыта для входа пассажиров".

По данным источника в экстренных службах, человек упал под прибывающий поезд на станции метро "Кунцевская", он погиб.