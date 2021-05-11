В ДТП на МКАД погибли три человека

ТАСС, 11 мая. Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП на МКАД в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в районе 52-го км МКАД столкнулись два автомобиля, жертвами стали два человека, еще двое пострадали.

"В результате столкновения двух транспортных средств на 53-м МКАД погибли три человека, еще один человек пострадал, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ДТП произошло в 04:15.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что среди погибших один ребенок. Также он уточнил, что столкнулись легковая и уборочная машины. "Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением и въехал в уборочный автомобиль", - отметил он.

В новость были внесены изменения (05:44) - обновлены данные о числе погибших