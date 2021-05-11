{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ДТП на МКАД погибли три человека

Среди них один ребенок

ТАСС, 11 мая. Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП на МКАД в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. 

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в районе 52-го км МКАД столкнулись два автомобиля, жертвами стали два человека, еще двое пострадали. 

"В результате столкновения двух транспортных средств на 53-м МКАД погибли три человека, еще один человек пострадал, он госпитализирован", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ДТП произошло в 04:15. 

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что среди погибших один ребенок. Также он уточнил, что столкнулись легковая и уборочная машины. "Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением и въехал в уборочный автомобиль", - отметил он.

В новость были внесены изменения (05:44) - обновлены данные о числе погибших

Теги
Россия
В Москве 11 мая ожидаются переменная облачность и до 22 градусов
Порывы ветра местами достигнут 15 м/с
Читать полностью