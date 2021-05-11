Четыре театра и пять культурных центров планируется ввести в Москве до конца 2023 года

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Порядка 15 объектов культуры планируется ввести в Москве до конца 2023 года. В том числе четыре музея, четыре театра и пять культурных центров, сообщила во вторник пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Наша глобальная задача состоит в том, чтобы москвичи вне зависимости от района проживания имели комфортный доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни, работы и, конечно, проведения досуга, для этого мы активно занимаемся как строительством новых культурных объектов, так и реконструкцией старых. До конца 2023 года по Адресной инвестиционной программе планируется ввести в строй еще 15 объектов культуры, в том числе четыре музея, четыре театра и пять культурных центров", - приводятся слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

По его словам, уже в этом году откроются сразу несколько объектов на территории Московского зоопарка.

"Здесь заработает новый павильон "Ластоногие", где можно будет увидеть 36 редких видов морских животных. В комплексе будут содержать млекопитающих, которые привыкли жить в холодной воде: сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей и других. У зоопарка появится и дополнительный вход со стороны станции метро "Баррикадная", - отметил заммэра.

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, готовится к открытию новая сцена театра "Уголок дедушки Дурова". В трехэтажном здании, построенном на улице Дурова, есть 13-метровая арена, амфитеатр для зрителей, залы для репетиций, специальные помещения для животных-артистов, гардеробы и буфет. На проспекте Мира реставрируют старинный особняк в стиле модерн, где репетирует "Хор Турецкого". В следующем году после ремонта откроется Московский театр эстрады. Сейчас там меняют инженерные системы, восстанавливают историческую планировку и реставрируют интерьеры.

"За последние годы отремонтировали 10 культурных центров и построили два новых здания. В 2021 году капитальный ремонт пройдет в культурном центре "Северный", начнется строительство зданий для Дома культуры "Кленово" и Дома культуры "Михайловское", а также культурных центров в районах Бирюлево и Северное Бутово, начнется реконструкция культурного центра "Ватутинки", - отмечается на портале.