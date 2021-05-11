В Москве закрыли каждое пятое предприятие общепита и торговли, работавшее в 1-10 мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Девять предприятий общепита и 17 магазинов закрыли в майские праздники из-за нарушений антикоронавирусных мер. Всего за 10 нерабочих дней проверили почти 710 кафе и магазинов, из них работали 137 предприятий, сообщается во вторник на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"За период с 1 по 10 мая 2021 года проведены мониторинговые проверки предприятий общественного питания, расположенных как на фудкортах в торговых центрах, так и на улицах города Москвы, а также предприятий продовольственной торговли. <...> В связи с комплексными грубыми нарушениями, представляющими угрозу здоровью и жизни людей и способствующими распространению новой коронавирусной инфекции, в отношении девяти предприятий общественного питания и 17 продовольственных магазинов применен временный запрет деятельности, объекты были опечатаны в досудебном порядке", - говорится в публикации.

Уточняется, что в связи с нарушениями на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц составлено 154 административных протокола по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Материалы направлены в суд.

"За указанный период было проверено 708 предприятий: 216 кафе, расположенных на фудкортах в 35 торговых центрах, 5 кафе в терминале аэропорта "Внуково", 113 кафе в открытой сети (кафе KFC, кофейни Starbucks, "Теремок", рестораны McDonald’s, Burger King, "Фудмолл ДЕПО"), 153 сетевых предприятий торговли, 221 объект торговли на розничных рынках и ярмарках выходного дня. Из проверенных объектов с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, работало 137 предприятий (38 фудкортов в торговых центрах, 17 кафе открытой сети, 61 магазин, 21 торговая точка на рынках и ярмарках)", - добавляется в публикации.

За что закрыли

Основные нарушения, послужившие основанием для применения административных мер: неудовлетворительное санитарное содержание помещения, оборудования, производственного инвентаря, несвоевременные уборка и дезинфекция помещений и контактных поверхностей, отсутствие моющих, дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. Кроме того, в помещениях не проводится обработка и дезинфекция инвентаря, посуды и помещений, не осуществляется обеззараживание воздуха, отсутствуют рециркуляторы в местах скопления людей, не проводится централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. Также на предприятиях, получивших предписания, не осуществляется контроль за наличием средств индивидуальной защиты у посетителей, отсутствует разметка для соблюдения социальной дистанции и контроль за измерением температуры у сотрудников, не проводится тестирование сотрудников предприятия на COVID-19.

"Следует отметить, что часть нарушений устранялась непосредственно в ходе проверок, что будет отмечено в качестве смягчающего вину обстоятельства при направлении административных материалов в суд", - заключили в ведомстве, отметив, что столичное управление Роспотребнадзора продолжает проведение контрольно-надзорных мероприятий на объектах Москвы.