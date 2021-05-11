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Стрельба в школе в Казани

Полиция проверила московские школы после стрельбы в Казани

По данным источника, здания проверяли кинологи

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Полицейские и кинологи проверили несколько школ в разных районах Москвы после стрельбы в казанской школе. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"Сразу после появления первых новостей о стрельбе в школе в Казани было принято решение о проверке столичных школ с привлечением кинологов", - рассказал собеседник агентства.

Никаких опасных находок обнаружено не было.

Официальным комментарием московской полиции ТАСС не располагает.

Теги
РоссияСтрельба в школе в Казани
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