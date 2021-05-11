Полиция проверила московские школы после стрельбы в Казани

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Полицейские и кинологи проверили несколько школ в разных районах Москвы после стрельбы в казанской школе. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
На эту тему
Что известно о стрельбе в школе в Казани
"Сразу после появления первых новостей о стрельбе в школе в Казани было принято решение о проверке столичных школ с привлечением кинологов", - рассказал собеседник агентства.
Никаких опасных находок обнаружено не было.
Официальным комментарием московской полиции ТАСС не располагает.