Эксперт: введение ограничений для грузовиков в Москве снизит расходы бизнеса из-за пробок

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Введение пропусков для грузового транспорта в Москве позволит минимизировать издержки предпринимателей из-за пробок. Об этом ТАСС сообщил руководитель логистической платформы "Яндекс.Маршрутизация" Данил Шелехов.

"Ограничение движения грузового транспорта в Москве стало логичным продолжением следования лучшим практикам европейских столиц, в большинстве из которых уже давно нет движения крупногобаритных автомобилей в черте города. Новая мера направлена на облегчение транспортной ситуации в столице. По подсчетам "Яндекс.Маршрутизации" бизнесы несут до 15-20% дополнительных расходов из-за пробок в день. Введение новых ограничений может снизить эти значения, однако оценить эффективность можно будет только после первого месяца работы пропускной системы", - сообщил он, отметив при этом, что новые правила могут привести к увеличению стоимости логистики грузов.

Изменения, отметил эксперт, в большей степени затронут транзитные грузовые автомобили, чей пункт назначения лежит не в Москве, а за ее пределами, а также IT-провайдеров, которые поставляют логистическое программное обеспечение. "IT-компаниям нужно внедрить в свои решения учет пропускной системы до даты ее внедрения. В противном случае их клиенты могут получить алгоритмически неверно построенные маршруты и будут вынуждены вносить ручные корректировки, что приведет к риску увеличения логистических издержек до 15-20%, в зависимости от типа бизнеса", - пояснил эксперт.

По его словам, если компания-владелец грузовых автомобилей по каким-либо причинам не сможет получить пропуск, ей придется перестроить маршруты в пользу ЦКАД или других объездных путей, а оба варианта могут негативно отразится на стоимости перевозки. "Это может повысить расходы на логистику на 5-10%, что вряд ли напрямую отразится на росте цен, но может повлиять на пересмотр текущих логистических схем бизнеса. Например, если до внедрения пропускной системы в компании ставили своим приоритетом качество клиентского сервиса, то дополнительные издержки могут вынудить их пересмотреть свой выбор в пользу экономии и снижения затрат", - считает Шелехов.

Об изменениях в регулировании грузовой логистики Москвы

С 15 июня 2021 года вводятся ограничения для въезда на МКАД и в пределы МКАД для грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. В частности, изменения в регулировании грузовой логистики, вводимые постановлением мэрии Москвы от 6 апреля 2021 года, обязывают владельцев грузовиков регистрировать транспорт в "Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы" (РНИС), вводят фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска, а также требует оформлять пропуска на грузовики массой от 3,5 тонны для движения в пределах МКАД.

Как сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), крупнейшие российские ретейлеры, входящие в объединение, совместно с правительством Москвы разрешили все основные вопросы использования системы получения пропусков для грузового транспорта в Москве.