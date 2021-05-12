Жителей Московского региона предупредили о ливнях в течение ближайших пяти дней

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Кратковременные ливни и местами грозы ожидают жителей Москвы и Подмосковья в ближайшие пять дней, однако на температурный фон это не повлияет. В Москве за эти дни выпадет 22 мм осадков, в Подмосковье - до 60 мм, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сейчас нас уже потихоньку начинают локальные дожди и грозы накрывать. Это не собьет температуру - все равно она будет колебаться около 20-градусной отметки, <...> но с короткими ливневыми дождями. К вечеру они везде пройдут. Сейчас уже местами идут на юге, юго-западе, юго-востоке Москвы", - сообщил он.

Тишковец отметил, что за ближайшие пять суток выпадет 22 мм осадков в Москве, в Подмосковье - до 30-60 мм.

По слова метеоролога, май 2021 года станет одним из самых влажных в истории. "С учетом того, что в Москве уже выпало 57 мм при норме 51 мм, то есть мы уже за первую декаду исчерпали весь месячный лимит осадков, этот май будет одним из самых влажных [за историю метеонаблюдений]", - отметил он.