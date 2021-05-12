МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве вечером 12 мая

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Гроза с дождем и ветер до 16 м/ с ожидаются 12 мая вечером в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков, в Москве с 16:00 до 21:00 12 мая ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 16 м/с", - сказали в ведомстве.

Водителям лучше снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами на дороге, а также воздержаться от опасных маневров. Парковаться лучше вдали от деревьев. Пешеходам не следует приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям. Не стоит прятаться под деревьями.