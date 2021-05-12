В столице учредят статусы "Московской медсестры" и "Московского медбрата"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Статусы "Московской медсестры" и "Московского медбрата" учредят в столице. Кроме того, к Международному дню медсестры представителям этой профессии будет проведена выплата в размере 20 тыс. рублей, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уже несколько лет в Москве действует статус "Московского врача", который мы присваиваем, и выплачиваем дополнительно деньги [обладателям этого статуса]. Мы решили в этом году ввести статус "Московской медицинской сестры и медбрата", и те, кто сдаст экзамен, будут дополнительно получать 7,5 тыс. рублей. <...> Мы приняли решение о выплате премий каждому из вас по 20 тыс. рублей", - сказал Собянин в ходе церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце.

По его словам, в нескольких поликлиниках Москвы врачи, медбратья и медсестры ходят в новой медицинской форме, которую разработали специально в столице. Планируется, что форма будет предоставляться представителям данной профессии бесплатно, а ее дизайн будут обновлять каждый год. Он заверил, что в столице и в дальнейшем планируют заниматься развитием здравоохранения, строить новые поликлиники, больницы, обустраивать рабочие места медиков для их комфорта, а также внедрять искусственный интеллект.

"В последнее время мы все с вами проходили испытания пандемией, все без исключения, но вы особенно, потому что вы были на передовой вместе с врачами, брали на себя главный удар и главные риски. Причем, понимая, что рискуете не только вы сами, но и ваши семьи, тем не менее вы все остались на своих местах, на передовой. Спасибо вам от имени москвичей и меня лично, спасибо вам огромное", - сказал мэр.

Благодарности к празднику

Собянин вручил благодарности за вклад в развитие здравоохранения Москвы медсестре отделения ультразвуковой и функциональной диагностики больницы №31 Татьяне Аверьяненко, старшей медсестре консультативно-диагностического центра больницы №15 Светлане Войновой, участковой медсестре педиатрического отделения детской городской поликлиники №104 Елене Елисеевой, старшей медсестре микрохирургического отделения стационара детской больницы им. О. М. Филатова Дине Журавлевой, медсестре перевязочной хирургического отделения госпиталя для ветеранов войн №2 Елене Силкиной, старшей медсестре городской поликлиники №134 Наталье Тынянских.

"Самое главное, что бы мы не делали, главное, это вы - люди, которые встречают больных, которые ими занимаются. Когда больной открывает после реанимации глаза, он видит ваше лицо и вашу улыбку, которую запоминает на всю жизнь. Вы были и остаетесь главными в нашем здравоохранении. Спасибо вам! Будьте такими же", - обратился он к собравшимся.

Мэр также отметил, что 12 мая в Государственном Кремлевском дворце впервые за 1,5 года проходит концерт с участием зрителей. "С замечательным и душевным праздником медицинской сестры! Когда мы болеем, мы вас называем "сестра", "сестричка". Дороже и ближе в этот момент никого нет. Спасибо вам огромное за вашу душевность, вашу доброту и участие. Вы выбрали трудную профессию. Я даже не представляю, как это каждый день приходить к больному, пропускать их страдания и боль [через себя] и оставаться приверженным своей профессии, своему долгу, относиться [к ним] с сердцем и душой. Спасибо вам за это", - заключил он.