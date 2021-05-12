Синоптики считают, что метеорологическое лето преждевременно наступило в Москве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Метеорологическое лето наступило в Москве более чем на две недели раньше обычного срока. Обычно оно приходит 28 мая, именно тогда среднесуточная температура преодолевает отметку в 15 градусов тепла, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Мы находимся уже в климате метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха достигла отметки 15 градусов [тепла]. <...> В Москве переход через плюс 15 обычно происходит 28 мая. Тогда наступает метеолето, а у нас оно наступает уже в эти дни", - сообщил он.

Тишковец отметил, что в ближайшие пять дней температурный фон в Москве будет стабилен - в районе 20 градусов тепла, а в последующие дни температура будет только расти.