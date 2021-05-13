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Порывистый ветер, грозы и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве 13 мая

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс восьми градусов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Облачная погода с дождем и грозами ожидается 13 мая в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура в Москве и Подмосковье поднимется до 21 градуса тепла, ночью в столице похолодает до восьми градусов тепла, по области - до пяти.

Скорость восточного и юго-восточного ветра в четверг составит 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за грозы и порывистого ветра будет действовать в Московском регионе до 22:00 мск четверга.

Атмосферное давление в регионе составит 750 мм ртутного столба.

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