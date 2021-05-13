Информация о московских купцах и крестьянах появилась в онлайн-сервисе "Моя семья"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Более 420 тыс. страниц ревизских сказок, в которых отражена информация о купцах, мещанах, крестьянах и ремесленниках, разместили в онлайн-сервисе "Моя семья" в Москве. Данные документы являются аналогами современных переписей населения, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Интерес к изучению истории своей семьи в столице не просто есть, он стремительно растет. Горожане хотят знать, кем были их предки, а наша задача - дать им необходимую информацию. Именно с этой целью в конце прошлого года мы открыли онлайн-сервис "Моя семья", где выложили метрические книги более 1 400 храмов Москвы и Московской губернии. С момента создания сервиса им воспользовались более 1,2 млн человек, они просмотрели почти 4,5 млн страниц. Сейчас же мы открываем доступ к 420 тыс. страниц ревизских сказок, аналогу современных переписей населения, которые раньше, как и метрические книги, можно было посмотреть только в читальном зале", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что ревизские сказки ценны для генеалогического поиска. По ним можно узнать полный состав и возраст членов семьи. С 1795 года до 1858 года прошло десять ревизий. Их особенность в том, что туда заносились сведения только о представителях податных сословий - крестьянах, мещанах, купцах, цеховых. Документы составляли для последующего их обложения налогами.

Онлайн-сервис "Моя семья" появился в декабре 2020 года.