Расписание МЦД-2 изменят 15-29 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Три новых стрелочных перевода уложат железнодорожники на Курском вокзале для запуска движения поездов МЦД-2 по новому пути. На время проведения этих работ во второй половине мая изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также МЦД-2, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"В течение двух недель, с 15 по 29 мая, железнодорожники проведут работы по укладке трех стрелочных переводов на Курском вокзале для переключения движения на участке Каланчевская - Курская на новый IV главный путь, по которому летом поезда МЦД-2 начнут курсировать в реверсивном режиме (составы будут идти в обе стороны по одному пути). <...> Технологическое "окно" назначено с 03:00 мск 15 мая до 03:00 мск 29 мая. Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что для этого будет разобрано 50 м действующей платформы № 4, которая не используется для обслуживания пассажиров. В период работ будет задействована тяжелая техника, в том числе два путеукладочных крана грузоподъемностью 25 т. Также железнодорожники проведут переустройство контактной сети и системы СЦБ, отвечающей за движение поездов в автоматическом режиме.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам", - заключили в пресс-службе МЖД.

Реверс-режим

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проект реконструкции участка МЖД Каланчевская - Курская планируется закончить в 2023 году, что потребует определенных ограничений в движении поездов на МЦД-2, начиная с конца мая этого года до мая 2022 года. Затем скорость и количество поездов планируют увеличить, это даст возможность запустить будущий МЦД-4 - самый востребованный и объемный проект из всех Московских центральных диаметров.

Строительство нового IV главного пути на участке Каланчевская - Курский вокзал, который летом примет на себя всю нагрузку по пропуску поездов в реверсивном режиме, планируется завершить в конце мая. Существующие I и II главные пути будут закрыты на реконструкцию.

На период реверсивного движения большинство пригородных поездов со стороны Нахабина будут следовать до станций Дмитровская, Рижская и до Рижского вокзала, а со стороны Подольска - до Курского вокзала. Для поездов Рижского направления на станции Москва-Рижская построена дополнительная временная деревянная платформа.

Организация реверсивного движения должна обеспечить "разгрузку" участка Каланчевская - Курский вокзал и дать возможность приступить к следующему этапу его реконструкции: демонтажу существующей инфраструктуры, строительству трех новых железнодорожных путей, дальнейшей реконструкции путепровода.