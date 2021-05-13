Участок салатовой ветки московского метро откроют 14 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена между станциями "Дубровка" и "Волжская" откроют досрочно - 14 мая, сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее планировалось возобновить движение на перекрытом участке 23 мая.

"Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок салатовой линии московского метро между станциями "Дубровка" и "Волжская". Строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ (Большой кольцевой линии - прим. ТАСС) под станцией "Печатники". За это время на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, в том числе сделали косметический ремонт, отремонтировали путь, промыли облицовку вестибюлей", - написал мэр.