Урок космоса пройдет на ВДНХ в День астрономии 15 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Международный День астрономии отметят на ВДНХ в Москве в центре "Космонавтика и авиация" 15 мая. Урок космоса проведут инструкторы российского Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"В 14:00 15 мая на площадке центра молодежного инновационного творчества "Робошкола" пройдет "Урок космоса" на тему "Зачем космонавтам звезды?". Инструкторы Центра подготовки космонавтов расскажут, что такое навигационные звезды и как космонавты могут определить по ним местонахождение корабля", - говорится в сообщении.

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на встрече, организуют прямую трансляцию в официальной группе ВДНХ в "Одноклассниках". Зрители смогут задавать вопросы в комментариях к видео, на самые интересные из которых специалисты центра Евгений Черняк и Татьяна Сырейщикова ответят в прямом эфире. Количество участников урока космоса - не более 40 человек, возрастные ограничения - 12+.