В Москве началась реставрация особняка купца Масягина

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты приступили к реставрации особняка купца Масягина, расположенного в Старомонетном переулке. Комплексные работы планируют провести в течение двух лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Реставрация деревянных зданий - всегда очень непростой процесс, требующий внимательного отношения и кропотливой работы. Главный дом усадьбы купца Масягина достался специалистам в неудовлетворительном состоянии: была разрушена значительная часть деревянного сруба. Сейчас реставраторы занимаются его спасением: сруб маркируют и бережно разбирают. Все бревна, которые можно отреставрировать, сохраняют", - рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что бревна, которые из-за состояния древесины уже невозможно привести в порядок, воссоздают по аналогам.

Усадебный дом давно нуждался в реставрации, отметил глава ведомства. Специалисты отремонтируют белокаменный цоколь, восстановят на исторических местах входы в здание и кованые козырьки. Приведут в порядок пристройку 1925 года, отреставрируют и воссоздадут деревянные окна, двери, мезонин и лестницу к нему. Специалисты восстановят дымовые трубы из кирпича, дымники, утраченный декор, перекрытия, перегородки, историческую обшивку стен, кровлю и другие элементы дома.

О здании

Во время пожара 1812 года усадьба пострадала. Участок перешел во владение купца третьей гильдии Сыромятной слободы Ивана Масягина. К 1819 году на месте сгоревшего дома построили новый. Одноэтажное деревянное здание в стиле упрощенного варианта ампира возвели на каменном фундаменте. С восточной стороны расположили дворовую галерею и мезонин с треугольным фронтоном. Здание построили по "образцовому" проекту, который разработали для жилой застройки Москвы после пожара. До 1917 года там жили разные купеческие семьи.