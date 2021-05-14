Бизнес попросил мэрию Москвы поменять режим ношения перчаток в общественных местах

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Руководители отраслевых бизнес-объединений и предприниматели обратились к московским властям с просьбой сделать рекомендательным режим ношения перчаток в отношении посетителей общественных мест и их работников. Об этом говорится в письме на имя заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной и главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина (копия имеется в распоряжении ТАСС).

"Просим внести соответствующие изменения в указы мэра Москвы, предусматривающие рекомендательный характер ношения перчаток посетителями и работниками", - говорится в письме.

В своем обращении предприниматели отмечают, что москвичи осознают необходимость соблюдения мер безопасности, связанных с распространением коронавирусной инфекции - носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Но в мае "подавляющее большинство" не носит перчатки из-за погоды. Кроме того, в магазине или ресторане посетители также не надевают перчаток. "Это массовое явление", - подчеркивается в письме.

Документ подписали омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса в РФ Анастасия Татулова, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева, президент компании "Фитнес Холдинг" Александр Половиткин, генеральный директор сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников, гендиректор семейно-развлекательных парков Funky World Ольга Ревина и президент некоммерческого партнерства "Национальное фитнес-сообщество" Елена Силина. Как уточнили ТАСС в пресс-службе АОФИ, в письме речь идет о предприятиях и субъектах малого и среднего бизнеса.

"При этом нас, предпринимателей, продолжают привлекать к административной ответственности за обслуживание посетителей, которые не надели перчаток. Нас штрафуют на суммы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это значительные деньги тем более, что имеются случаи повторного привлечения к ответственности. Если есть необходимость оставить в силе перчатки, то просим убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей, мы здесь не можем выступить принудительно-карательной силой", - говорится в письме.

Авторы письма отметили в том числе отсутствие данных о заражении при отсутствии перчаток и рекомендацию ВОЗ о регулярной обработке рук, либо их мытье. Они уточнили, что моют и дезинфицируют все поверхности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Решающее слово за мэрией

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, комментируя ТАСС письмо, отметила, что должны быть приведены в соответствие указ мэра столицы и требования федерального Роспотребнадзора, которые сейчас разнятся в этой части. "Но здесь все-таки решающее слово за мэрией, они должны принять решение. Может быть, это оправдано, что они не вносят изменения", - сказала она.

Как сообщила ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса нового типа для бизнеса и граждан "не предусматривают ношение перчаток, только мытье рук". Такой же позиции придерживается и ВОЗ, считает она. Бизнес "активно и порой повторно" привлекают к административной ответственности из-за обслуживания клиентов без перчаток.

"Фитнес-отрасль и так с трудом восстанавливается после пандемии. Затраты на СИЗ [средства индивидуальной защиты] достигают 300 тыс. рублей по одному фитнес-клубу в столице. Национальное фитнес-сообщество уверено в необходимости внесения изменений в указ мэра Москвы и введения рекомендательного ношения перчаток в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в городе", - сказала Силина.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года.

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в магазинах и торговых центрах составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.