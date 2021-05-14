График электричек Горьковского направления МЖД изменится по воскресеньям в мае

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Расписание электропоездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в воскресные дни мая в связи с электрификацией второго главного пути на участке Стройка - Балашиха. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"На участке Стройка - Балашиха Горьковского направления МЖД продолжается строительство второго главного пути. В мае для электрификации перегона железнодорожники установят 30 железобетонных опор контактной сети, смонтируют около 7 км контактного провода. В воскресные дни - 16, 23 и 30 мая - с 00:30 мск до 16:30 мск будет осуществлен комплекс сложных работ при помощи спецтехники, требующий приостановки движения поездов. Технологические "окна" назначены в период минимального пассажиропотока", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на время работ изменится расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, курсирующих между Москвой, Балашихой и станцией Железнодорожная. "Обращаем внимание пассажиров, что будут отменены некоторые электрички, у нескольких изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте", - подчеркнули в МЖД.

В материале добавляется, что в настоящее время на станции Балашиха ведется строительство пассажирской инфраструктуры. Так, в мае железнодорожники приступили к возведению новой "островной" платформы и турникетного павильона. Длина платформы составит 325 м.

"Для защиты пассажиров от осадков ее оснастят навесами, для удобства пассажиров здесь установят скамейки, урны, навигацию. Параллельно осуществляется вынос коммуникаций под строительство крытого моста, который, помимо доступа на пассажирскую инфраструктуру, будет также выполнять транзитную функцию - свяжет улицу Советскую и микрорайон 15А", - сообщили в пресс-службе.

Завершить укладку второго главного пути на участке Стройка - Балашиха и строительство новой пассажирской инфраструктуры планируется в конце 2021 года.