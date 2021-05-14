Почти половина преступлений в Москве совершается с использованием IT-технологий

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Информационные технологии используются при совершении почти половины преступлений, совершаемых в Москве, сообщил в пятницу на салоне "Комплексная безопасность - 2021" доцент Академии управления МВД России Юрий Гаврилин.

"Уже каждое четвертое преступление в среднем по России совершается с использованием IT-технологий, а по Москве - практически каждое второе", - сказал он.

Для борьбы с такими преступления академия ввела у себя учебную дисциплину, проводит открытые семинары с участием IT-компаний, проводит научную работу, конференции, издает пособия.

Ранее сообщалось, что МВД с помощью программы "Дистанционное мошенничество" стало выявлять серийные мошенничества, совершенные дистанционно. За год ее использования удалось выявить более 324 тыс. признаков таких серийных преступлений.