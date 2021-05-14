В Москве более 50 тыс. горожан присоединились к проекту "Спортивные выходные"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек приняли участие в проекте "Спортивные выходные" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АНО "Московский спорт".

"Спортивные выходные" - совместный проект Департамента спорта Москвы и центров госуслуг "Мои документы". В рамках проекта любой желающий может заниматься любимым видом спорта онлайн с профессиональными тренерами индивидуально с помощью Zoom или в любое удобное время на канале в YouTube. Проект начал работать летом 2020 года.

"Третий сезон проекта показал, что москвичам интересен формат 15-минутных утренних зарядок. Более 50 тыс. человек в течение двух месяцев ежедневно смотрели спортивные зарядки", - рассказал собеседник агентства.

В третьем сезоне к проекту присоединилась известная актриса Яна Кошкина. Вместе с тренерами проекта она провела тренировку по йоге. А гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов составил компанию участникам проекта на функциональных тренировках.

Ранее сообщалось, что четвертый сезон проекта начнется на ВДНХ 15 мая и продлится до октября. Занятия на свежем воздухе для всех желающих будут проводиться по пяти видам спорта: скандинавская ходьба, йога, зумба, уличный стретчинг (растяжка) и функциональная тренировка.