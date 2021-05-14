Ресторанам в Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за предупреждения о грозе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве в пятницу. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 14 мая ожидается сильный дождь и возможно усиление ветра с порывами до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее синоптики сообщили, что с 16:30 до 21:00 в городе ожидается дождь, местами гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 м/с.