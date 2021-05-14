В московских пунктах вакцинации от COVID-19 можно привиться также и "Эпиваккороной"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Жители Москвы могут сделать прививку от коронавируса не только "Спутником V", но и препаратом "Эпиваккорона". Об этом ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Во всех пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, расположенных в городских поликлиниках, москвичам доступна прививка как препаратом "Спутник V", так и вакциной "Эпиваккорона", - сказала Ракова.

Она уточнила, что записаться на прививку можно в один из 100 пунктов вакцинации и при приеме сообщить врачу о желаемом препарате. Вакцинация займет не более 40 минут, из которых 30 минут - это наблюдение после прививки. Никакой особой подготовки к прививке не требуется.