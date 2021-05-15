Власти Москвы не планируют перекрывать участки радиальных линий до конца года

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Закрытия участков радиальных линий Московского метрополитена не планируется до конца года, но некоторые станции Большой кольцевой линии не будут работать. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"До конца года перекрытий радиальных линий больше не будет. Планируем еще четыре непродолжительных закрытия станций БКЛ для интеграции новых участков", - сказал Бочкарев.

Он напомнил, что закрытый участок Люблинско-Дмитровской линии открыли раньше срока. Ограничения на участке "Дубровка" - "Волжская" были связаны с проходкой тоннеля в зоне действующей станции "Печатники".

Для обеспечения безопасности перевозок необходимо было временное прекращение движения. Непосредственно под станцией "Печатники" ТПМК прошел на глубине 13 м, при этом общая протяженность зоны влияния - более 165 м.

"Несмотря на сложную геологию, проходку удалось завершить раньше заявленных сроков", - добавил Бочкарев.