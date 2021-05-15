В МЧС предупредили о грозе и шквальном ветре в Москве и области 15 мая

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, граде и шквальном ветре до 20 м секунду в столице до конца суток. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший 1-2 часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - сказали в пресс-службе.

Аналогичное предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

В связи с непогодой рекомендуется во время движения на автомобиле снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны", - призвали в главке.

Столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале также призывает водителей быть осторожными и не парковать автомобили под деревьями.