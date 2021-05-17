График движения пригородных поездов на участке Дмитров - Каналстрой изменится в мае

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Расписание движения поездов на однопутном участке Дмитров - Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится во второй половине мая из-за проведения работ по укладке бесстыкового пути, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"С 19 мая на однопутном участке Дмитров - Каналстрой и станции Каналстрой Савеловского направления МЖД начнутся плановые ремонтно-путевые работы, которые продлятся в первой декаде июня. Всего за этот период планируется уложить более 7 км нового бесстыкового пути. Технологические окна назначены в будние дни 19-21, 24-28 и 31 мая с 08:00 мск до 18:00 мск", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что во время ремонта планируется провести очистку и подсыпку щебеночного балласта, демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, выправку пути и сварку бесстыкового пути.

"Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов. Некоторые поезда не проследуют на участках: Лобня - Дубна, Дмитров - Савелово, Икша - Большая Волга, Дмитров - Вербилки, Лобня - Савелово, Икша - Савелово, Икша - Талдом-Савеловский, Вербилки - Талдом-Савеловский. Несколько электричек выведут из расписания, некоторые поезда будут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика", - подчеркнули в пресс-службе.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".