В парке "Остров Мечты" в Москве откроется игровой центр площадью 18 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Крупнейший в Европе игровой центр площадью 18 тыс. кв. м. откроется в июне в городском променаде парка "Остров Мечты" в Москве. Для детей и молодежи будут доступны компьютерный клуб, боулинг, более 350 призовых аппаратов, сообщила в понедельник пресс-служба парка.

"Компания "Остров Мечты" в Москве планирует развивать офлайн и онлайн проекты для детей и молодежи в течение ближайших пяти лет. В июне в городском променаде "Острова Мечты будет открыт крупнейший в Европе игровой центр на 18 тыс. кв. м. В его пространстве будут доступны компьютерный клуб, боулинг, более 350 призовых аппаратов и многое другое. Также скоро будут открыты крупный VR парк, кинотеатр на 18 залов и концертный зал "Москва" на 4 800 мест", - говорится в сообщении.

Компания также разработает большую социальную сеть, где дети смогут сами создавать свои развлечения в полностью воссозданном онлайн-мире "Острова Мечты", общаться и даже зарабатывать. Для этого будет создана криптовалюта Dream Coin.

"На игру мы будем выделять много сил и ресурсов, потому что я верю в будущее этой индустрии. Успех игры будет стопроцентный, ведь ребенок, играя, будет понимать, что мир "Острова Мечты" существует в реальности, и сюда всегда можно приехать. Это очень важное преимущество", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амирана Муцоева. Он добавил, что появится стриминговый канал для детей и молодежи Dream TV, в рамках которого будет создана индустрия по производству контента: фильмов, мультфильмов и сериалов.

"Мой девиз: уходя из "Острова Мечты", посетитель должен оставаться на "Острове Мечты". Поэтому мы работаем над большой экосистемой с взаимосвязанными онлайн- и офлайн-продуктами. <…> В разработке находится маркетплейс - интернет-магазин Dreamstore.ru. <…> Мы не будем конкурировать с крупными игроками рынка, а займем узкую нишу с товарами для детей и молодежи: это будут не только одежда и игрушки, а все, что потребляет ребенок в этом возрасте - это и компьютеры, и мебель для геймеров. Сейчас наш сайт посещают 50-70 тыс. человек в день, и уже более 8 млн человек посетили сайт за шесть месяцев работы", - отметил Муцоев.

Пресс-служба также сообщила, что на данный момент в Нагатино завершено проектирование открытого парка развлечений площадью 25 га. В итоге крытый парк будет объединен с открытым единым билетом.