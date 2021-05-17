Один из участков Юго-восточной хорды откроют на год раньше

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Строительные работы на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК) завершат на год раньше, в 2021 году. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Этот участок Юго-Восточной хорды связывает Рязанский проспект с Третьим транспортным кольцом. Здесь в основном завершены работы по монтажу пролетных строений через железнодорожные пути МЦД-2, также завершена развязка на пересечении с Новохохловской улицей, проведена реконструкция Новохохловской улицы - порядка 2 км. <...> На данном участке по поручению мэра, несмотря на то, что контактные сроки у нас ввода объекта в 2022 году, данный участок будет введен уже в этом году", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что строительство данного участка позволит в перспективе значительно разгрузить Рязанский проспект, Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу, ТТК, повысить транспортную доступность районов Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый, а также комфорт пассажиров МЦК и МЦД. "В рамках реконструкции данных участков Юго-Восточной хорды планируется также большой объем благоустроительных работ, планируется благоустроить более 4 га газона. Высажено более 500 деревьев, более 2,2 тыс. кустарников, также будут высажены цветники", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе департамента, протяженность участка Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК 321 м, протяженность съездов с Юго-Восточной хорды и улицы Новохохловской на прилегающую улично-дорожную сеть - 2,2 км, путепровода - 455 м. Также в рамках возведения ЮВХ ведется строительство двух отдельно стоящих подземных пешеходных переходов в районе улицы Нижегородской, д. 98.

"Юго-Восточный административный округ - один из немногих в городе, где в настоящее время так интенсивно ведется транспортное строительство. Здесь строятся объекты Юго-Восточной хорды и Южной рокады с крупнейшими транспортными развязками, крупнейший ТПУ в районе станции метро "Нижегородская", ведется строительство дублера Либлинской улицы. Начинается реконструкция развязок на пересечении МКАД с улицей Липецкой, улицами Верхние Поля и Капотня", - подчеркнули в департаменте.

О Юго-Восточной хорде

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 1950-1960-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы, позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища. Собянин отметил, что в результате этой работы будут решены две задачи: специалисты построят хорду, радикально улучшив транспортную ситуацию, ликвидируют радиоактивные отходы.

Юго-Восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД, новая трасса улучшит транспортное сообщение 22 районов столицы, в которых проживает более 2 млн человек.