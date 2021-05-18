В Москве 18 мая ожидаются переменная облачность и до 31 градуса

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 29 - 31 градус тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер юго-восточный, 6 - 11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба. В связи с жаркой погодой 18 мая в Москве объявлен оранжевый уровень опасности.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 28 - 33 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.