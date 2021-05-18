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Вильфанд сообщил, что пик жары 18 мая в Московском регионе ожидается после полудня

Научный руководитель Гидрометцентра также отметил, что в период с 14 до 17 часов ожидается опасная ультрафиолетовая радиация

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пик жары придется на послеполуденные часы в Москве и Подмосковье во вторник, когда воздух может прогреться до максимальных значений. Кроме того, после полудня будет очень активная ультрафиолетовая радиация, следует с осторожностью проводить это время на свежем воздухе, а пожилым людям и вовсе не выходить на улицу, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Во вторник температура воздуха в Москве может достичь 31 градуса тепла, в Подмосковье - 33 градусов. Ожидается, что этот день станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

"Самые высокие температуры ожидаются после полудня - в период с 14 до 17 часов. Выпущено штормовое предупреждение о жаркой погоде. Ситуация, когда в Москве температура выше нормы на 10 градусов, (в теплое время года - прим. ТАСС) является опасной. Конечно, прежде всего для пожилых людей", - сообщил он.

По словам Вильфанда, помимо жаркой погоды в этот период ожидается опасная ультрафиолетовая радиация. "Солнечные лучи очень интенсивные, насыщенные энергией. Ультрафиолетовая радиация приближается к своим опасным значениям. Это значит, что в полуденные часы не стоит находиться на воздухе под солнечными лучами. Или стоит поменять свои привычки и начать носить настоящее сомбреро", - отметил метеоролог.

Жителям Москвы также рекомендовали сократить физические нагрузки и не так долго быть на улице из-за ожидаемой жары в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Столбики термометров уже показывают 23 градуса выше нуля. Избегайте длительного пребывания на улице и сократите физические нагрузки", - говорится в сообщении.

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