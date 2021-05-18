Москва примет участие в туристической выставке FITUR в Мадриде 19-23 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Туристическая выставка FITUR пройдет в Мадриде с 19 по 23 мая, Москва представит свой потенциал в этой сфере, сказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"FITUR - первое зарубежное офлайн-событие в сфере туризма, в котором Москва участвует в этом году, - сообщила заммэра Наталья Сергунина. - Конечно, говорить о восстановлении мирового турпотока пока не приходится. Но мы рассматриваем выставку в Испании как возможность рассказать европейской аудитории о наших сильных сторонах и последних наработках. Например, презентуем в Мадриде цифровой сервис Russpass и совместный проект с Санкт-Петербургом".

Специалисты Мостуризма проведут встречи с коллегами из ведущих международных компаний, обсудят тренды и перспективы развития делового туризма. На столичном стенде пройдет виртуальная выставка московской туротрасли: на мультимедийных панелях будет представлено более 30 туроператоров, отелей и городских достопримечательностей. Посетителей стенда ждут видеоролики о культуре, гастрономии и гостеприимстве Москвы.

В рамках деловой сессии на площадке Всемирной туристской организации при ООН презентуют программы, которые способствуют восстановлению отрасли. От России будет представлен проект Moscow Travel Hub, запущенный Мостуризмом весной 2020 года. Это отраслевое сообщество, куда входят более 2 тыс. игроков туристического рынка и смежных направлений. Среди них туроператоры, турагенты, отели, экскурсионные бюро, travel-стартапы, разработчики технологичных решений.

"На презентации специалисты столичного комитета по туризму расскажут, чем проект полезен для туристического бизнеса, как он помогает в переориентации на новые продукты и сервисы, содействует цифровизации отрасли. Кроме того, на выставке FITUR будет представлена совместная программа Москвы и Санкт-Петербурга "Два города - миллион впечатлений", направленная на продвижение туристических продуктов двух столиц среди российских и зарубежных гостей. Идея в том, чтобы за одну поездку турист мог посетить самые интересные для него события и достопримечательности обоих городов", - добавили в пресс-службе .

Гостям выставки в Мадриде предложат познакомиться с некоторыми из них в игровой форме. Цифровой туристический сервис Russpass подготовил для всех желающих викторину - участникам нужно по фотографиям определить, в каком городе (Москве или Санкт-Петербурге) находится та или иная достопримечательность. Победителей угостят российским мороженым.