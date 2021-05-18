Графики некоторых поездов Большого кольца МЖД изменятся с 19 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) изменится в связи с укладкой бесстыкового пути на участке Костино - Иванцево с 19 мая. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"В мае железнодорожники продолжат работы по модернизации инфраструктуры на однопутном участке Костино - Иванцево, направленные на увеличение пропускной способности северной части Большого кольца МЖД. Так, с 10:30 мск 19 мая до 10:30 мск 20 мая пройдут работы по переключению первого главного пути на новую ось. В последующие дни с 22 на 23 и с 24 на 25 мая с 20:30 мск до 04:30 мск железнодорожники уложат новый бесстыковой путь протяженностью 2,5 км", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что новые пути обеспечат плавность хода поездов, снизят уровень шума и повысят комфорт пассажиров во время поездки. Параллельно ведется подготовка земляного полотна для укладки второго главного пути. Ранее в ходе укладки первого главного пути были проведены работы по спрямлению пяти кривых участков, что позволит увеличить скорость движения поездов.

"В связи с предстоящими путевыми работами из расписания временно выведены несколько пригородных поездов, курсирующих между станциями Александров и Поварово-3, Александров и Дмитров, Икша и Поварово-3. МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", в мобильном приложении "РЖД пассажирам", - заключили в пресс-службе.