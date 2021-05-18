Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в мае и июне

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Расписание поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1), Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится в выходные дни мая и в начале июня. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"22 мая с 12:00 до 18:00 23 мая, а также в ночное время с 21:00 до 07:00 29-30 мая и 5-6 июня будет значительно скорректирован график движения поездов. В указанные дни специалисты ж/д планируют продолжить работы по ремонту второго главного пути между станциями Савеловская и Марк первого диаметра, а также заменить несколько стрелочных переводов на станции Бескудниково. Несмотря на масштабные работы, движение поездов не будет останавливаться", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в эти дни электропоезда на участке Савеловский вокзал - Марк будут следовать по одному пути поочередно с увеличенным интервалом, часть из них - по укороченным маршрутам. Также несколько платформ временно будут работать в реверсивном режиме - принимать составы как из Лобни, так и из Москвы.

"Для пассажиров дальних электропоездов в эти дни назначены компенсационные автобусы. <...> Для проезда на автобусе понадобится билет/абонемент на пригородный поезд, действительный на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации в населенных пунктах по маршруту следования", - добавили в пресс-службе ЦППК.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в AppStore и GooglePlay.