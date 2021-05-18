Собянин утвердил проект продления синей ветки метро в район Гольяново

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект продления Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена в район Гольяново. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Участок метро от станции "Щелковская" до станции "Гольяново" длиной 2,6 км будет проложен в створе Уральской и Уссурийской улиц, что исключает его негативное влияние на прилегающую застройку. Новая конечная станция "Гольяново" будет размещена в жилой зоне района на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц", - сообщили в пресс-службе.

В ней уточнили, что два вестибюля станции, совмещенные с подземными пешеходными переходами, обеспечат выходы на обе стороны Уссурийской улицы. При этом автобусная остановка "Уссурийская улица, 4" будет перенесена ближе к выходу из метро. Также в рамках проекта будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории, которое будет включать обустройство удобных пешеходных связей между станцией метро и ближайшими жилыми кварталами. На Уральской и Уссурийской улицах запланировано устройство велодорожки с пунктами велопроката и парковками для велосипедов.

"Продление Арбатско-Покровской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание порядка 70 тыс. жителей Гольяново, из них 30 тыс. человек получат станцию метро в шаговой доступности от дома. Среднее время поездок по городу для них сократится примерно на 20 минут. Нагрузка на станцию метро "Щелковская" снизится примерно на 25%", - заключили в пресс-службе.