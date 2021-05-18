Утвержден проект благоустройства территории у станции Поклонная Киевского направления МЖД

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к строящейся станции Поклонная Киевского направления МЖД (МЦД-4). Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Проект благоустройства территории, прилегающей к станции Поклонная, предусматривает создание качественной городской среды с акцентом на пешеходное и велосипедное движение, а также организацию движения наземного общественного транспорта. Ключевым элементом проекта станет строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути и проспект Генерала Дорохова, интегрированного в пассажирский конкорс станции Поклонная", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что с южной стороны станции вдоль 2-го Мосфильмовского переулка будут организованы стоянки такси, парковки и остановки общественного транспорта, а для прохода к станции будет построен пешеходный мост через реку Сетунь. С северной стороны для подъезда к станции запланировано строительство небольшой улицы местного значения с разворотной площадкой для автотранспорта и тротуарами для пешеходов.

"Стоянки такси и парковки для машин и велосипедов будут организованы непосредственно у входа на станцию. Подвоз пассажиров общественным транспортом с северной стороны не планируется. Строительство новой железнодорожной станции Поклонная и благоустройство прилегающей к ней территории являются частью проекта запуска линии МЦД-4 "Киевского-Горьковский" наземного метро", - пояснили в пресс-службе.

Строительство железнодорожной станции Поклонная на перегоне между перспективной станцией Минская и Киевским вокзалом планируется завершить в 2022 году. Новая станция существенно улучшит транспортную доступность микрорайона Сетунь, жителям которого сейчас приходится добираться до ближайшей станции метро "Киевская" на автобусе, а появление наземного метро позволит им поменять привычные маршруты на более удобные и быстрые. При желании со станции Поклонная пассажиры смогут делать пересадку на находящиеся неподалеку станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской и Калининско-Солнцевской линий метро и станции "Кутузовская" Филевской линии метро и МЦК.