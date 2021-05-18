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Брендированный состав метро запустят в Дни Республики Коми в Москве

Поезд начнет курсировать 30 мая

СЫКТЫВКАР, 18 мая. /ТАСС/. Дни Республики Коми в Москве пройдут с 23 по 31 мая в рамках празднования 100-летия региона, отмечаемого в этом году. В российской столице выступят лучшие коллективы Коми, запустят брендированный состав вагонов метро, а Останкинскую башню "окрасят" в цвета флага Коми, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Разрабатывая культурно-имиджевую карту 100-летия Коми, мы уделили особое внимание презентации наших творческих коллективов на лучших сценических площадках России. 23 мая мы откроем Дни республики в Концертном зале имени Чайковского программой государственного ансамбля песни и танца "Асъя кыа". В процессе масштабных гастролей государственных театрально-зрелищных учреждений региона мы продемонстрируем все грани культуры Коми. Завершится насыщенный культурный интенсив 31 мая на новой сцене Большого театра грандиозным гала-концертом мастеров искусств, который отразит этнические традиции северного края", - привела пресс-служба слова главы региона Владимира Уйба.

С 24 мая по 6 июня на Никитском бульваре будет представлена фотовыставка "Природа. Традиции. Люди", которая познакомит зрителей с вековыми национальными традициями и самобытной культурой коми. За 10 месяцев прошлого года фотовыставка побывала в 65 регионах страны. С 23 по 31 мая Останкинская башня "окрасится" в сине-зелено-белый цвета флага Коми. Государственная символика появится на телебашне более 5 тыс. раз. По мнению и. о. министра культуры Коми Константина Баранова, башня является одной из главных достопримечательностей столицы, которую видно практически из каждого уголка Москвы. Поэтому акция станет ярким событием и привлечет внимание широкой общественности к республике.

Одним из ключевых культурно-имиджевых проектов станет запуск брендированного состава вагонов московского метро - 30 мая будет запущен поезд "Коми - 100", пассажиры которого смогут узнать факты республике. Организован также выпуск лимитированной брендированной транспортной карты "Тройка".

24 мая в ходе туристско-инвестиционного форума "Коми. Москва" пройдет презентационная сессия, где представят инвестиционные возможности региона и приоритетные инвестиционные проекты - туристско-рекреационный кластер "Девственные леса Коми" и многофункциональный туристский комплекс "Финно-угорский этнокультурный парк". Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Москвы и правительством Коми.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику. В рамках празднования 100-летия запланированы также масштабные Дни культуры Коми в Санкт-Петербурге в июне, выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные, образовательные и просветительские проекты.

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