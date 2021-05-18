Международный старообрядческий форум открылся в Москве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Международный старообрядческий форум, посвященный 400-летию со дня рождения идеолога русского старообрядчества протопопа Аввакума, открылся в Москве в филиале Российской государственной библиотеки, Доме Пашкова.

"Православие, принесенное на Русь первым старовером - святым князем Владимиром - явилось той объемлющей силой, главной скрепой, которая определила русский мир, создала святую Русь, породила множество святых подвижников нашей земли", - приветствовал участников форума предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

Форум - связь времен

Как подчеркнул на церемонии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, форум - важный шаг к укреплению связи времен с традициями и историей России. "Изучение культуры русского народа было бы неполным без исследования культурного наследия русского старообрядчества как хранителя и продолжателя древних традиций в конфессиональной, духовной и культурной жизни России", - отметил он.

По словам Чернышенко, старообрядцы, которых в России насчитывается около 2 млн, были и остаются хранителями исторического наследия, традиционных ценностей и нравственных устоев, патриотизма. "Мы благодарим их за то, что они сберегли и передают молодому поколению знания по древнерусской стилистике иконописи, духовной музыке и храмового зодчества, за сохранение которых радел протопоп Аввакум", - сказал он.

Форум должен был пройти 20-21 октября 2020 года, но с учетом сложной эпидемиологической обстановки мероприятие было перенесено на 18-19 мая 2021 года. В нем принимают участие представители и руководители старообрядческих церквей, общественных и религиозных объединений из разных стран - России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Молдавии, Украины и других, а также ученые и деятели культуры. В повестку мероприятия вошло обсуждение проблем старообрядчества в современном мире, а также проблем сохранения исторического наследия. Планируется, что отдельный блок будет посвящен личности и наследию протопопа Аввакума.

Вице-премьер напомнил, что подготовка к форуму велась с 2016 года по поручению президента и правительства России в рамках мероприятий, приуроченных к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Он добавил, что в рамках юбилейных мероприятий состоялись научные конференции, выставочные, музейные, издательские и интернет-проекты, разработаны туристические и паломнические маршруты в Архангельской, Нижегородской, Вологодской и Калужской областях, Республиках Коми и Бурятии и Ненецком автономном округе. Помимо этого, проводится масштабная работа по реставрации старообрядческих церквей и храмов. Также в старинном центре старообрядчества в Боровске Калужской области установлен памятник протопопу, а в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве - мемориальная доска.

Протопопа Аввакума как мученика за веру почитают последователи различных старообрядческих направлений. Русская православная старообрядческая церковь канонизировала его как священномученика.