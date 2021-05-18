Собянин открыл Музей транспорта Москвы на ВДНХ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин открыл во вторник Музей транспорта Москвы на ВДНХ в историческом павильоне "Транспорт СССР".

"ВДНХ продолжает развиваться и открывать новые общественные пространства, музеи. В этом году будет открыто 15 объектов - музеи, экспозиция, другие объекты, которые будут интересны для москвичей", - сказал Собянин на церемонии.

Он отметил, что первая экспозиция Музея транспорта посвящена заводу АЗЛК - "Москвичу", "который стал основой всей автомобильной промышленности". "Москвичи могут гордиться тем, что на их территории существовал такой прекрасный завод, и площадка "Москвича" сегодня также работает на автомобилестроение и высокие технологии. Здесь, конечно можно увидеть уникальные образцы техники, образцы автомобилестроения, и создавались уже в то время машины", - сказал Собянин.

По его словам, через несколько месяцев появится новая экспозиция, посвященная будущему транспорта.

"На ВДНХ создается целый кластер транспортных музеев: музей российских железных дорог, музей современного транспорта и спортивных машин, который строится рядом. Это музей гаража особого назначения, то есть такой большой автомобильный кластер на ВДНХ. Приглашаю всех москвичей, я думаю, что это будет интересная прогулка, интересное посещение ВДНХ и музея", - добавил мэр.

Кроме того, Собянин посетил новую экспозиции павильона "Цветоводство и озеленение", а также осмотрел ряд других объектов на ВДНХ.

Как сообщается в материалах мэрии, открытие новых павильонов было приурочено к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.