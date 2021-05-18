Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье раздают питьевую воду из-за жары

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам пригородных электричек, отправляющихся с московских вокзалов, а также ряда крупных станций Московской железной дороги. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"18 мая с 16:00 до 19:00 из-за высокой температуры, 29 градусов, сотрудники компании бесплатно предлагают пассажирам питьевую воду. Раздача воды проходит на головных вокзалах столицы, на которых курсируют поезда компании, а также на крупных станциях", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что воду пассажирам раздают на Ярославском вокзале, станции Мытищи, Казанском вокзале, платформе Выхино, Курском вокзале, станциях Подольск и Железнодорожная, Савеловском вокзале, платформах Лобня и Тушино, Белорусском вокзале, станции Одинцово, Павелецком вокзале, Киевском вокзале.