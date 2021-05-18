Бюст генерала Андрея Хрулева открыли на территории Казначейства в центре Москвы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бюст генерала Андрея Хрулева, создателя централизованной системы тылового обеспечения войск, открыт во вторник на территории Казначейства в центре Москвы, сообщили журналистам в Минобороны России.

"На территории Федерального казначейства состоялась торжественная церемония открытия бюста генерала армии Андрея Васильевича Хрулева. В церемонии принял участие замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков", - сообщили в Минобороны.

Почетным гостем церемонии стала внучка Хрулева Ирина. В мероприятии также приняли участие представители Казначейства, Союза ветеранов и Общества военных финансистов.

Как отметил на церемонии Булгаков, Хрулев - создатель централизованной системы материального и транспортного обеспечения вооруженных сил. "Восемьдесят лет назад в самые драматические первые месяцы Великой Отечественной войны именно под его руководством был создан такой тыл Красной армии, который и обеспечил ее всем необходимым для достижения нашей немеркнущей в веках Победы", - отметил замминистра.

Скульптурный образ Хрулева был создан в мастерской Алексея Игнатова, который с 2008 года работает в Студии военных художников им. М. Б. Грекова.

Генерал Хрулев занимал должности начальника Главного интендантского управления Красной армии (1939-1941 годы), заместителя наркома обороны СССР - начальника Главного управления тыла РККА (с 1941 года), народного комиссара путей сообщений СССР (1942-1943 годы), начальника тыла Советской армии (1943-1950 годы).