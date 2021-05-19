Конец мая и начало лета в Москве будут прохладными

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Москвичей до конца мая ждет прохладная погода с температурой 18-23 градуса тепла днем и короткими весенними дождями. Такой характер погоды сохранится и в начале июня, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Температура до конца месяца возвращается в рамки климатической нормы, то есть ночью будет в среднем 7-12 градусов, днем - примерно около 18-23 градусов. Начиная с четверга придет прохлада. Прохлада, конечно, майская, но температура резко понизится на 10 градусов", - сообщил он.

По словам синоптика, с 19 мая практически каждый день будут идти короткие весенние дожди.

Тишковец отметил, что сильная жара в начале июня не ожидается. "С умеренным [температурным] фоном май передаст эстафету началу лета. Это будет умеренная, возможно даже чуть прохладная погода", - сообщил метеоролог.